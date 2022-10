Herman Oonk zwaait na 50 jaar af bij Baks Borculo

update Met video Boerderij Silvolde onbewoon­baar door grote brand, brandweer waarschuwt verkeer voor rookwolken

SILVOLDE - Een woonhuis aan de Egginkstraat in Silvolde is vrijdagmiddag onbewoonbaar geraakt bij een uitslaande brand. Bij de brand raakte niemand gewond. De brandweer verwacht nog enige tijd nodig te hebben voor het vuur helemaal gedoofd is.

14 oktober