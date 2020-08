Herman Wansing uit Neede exposeert zijn kunst bij tuinconcerten Wibi Soerjadi

NEEDE - De Needse kunstenaar Herman Wansing mag zijn werken exposeren bij de tuinconcerten van pianist Wibi Soerjadi in Diepenheim. Zaterdagavond is de eerste keer dat zijn kunst gecombineerd wordt met muziek.

Kunst in de voortuin. Dat is Wansings antwoord op de coronacrisis. Vanwege het virus zijn er immers geen exposities, geen open galeries en geen markten, dus exposeert hij zijn kunst in de voortuin van zijn woning aan de Borculoseweg in Neede.

’s Ochtends zet hij een beeld neer in zijn voortuin, ’s avonds haalt hij het weer naar binnen, al is dat niet gemakkelijk met zijn zware, roetsvrijstalen werken. Hij riep in Tubantia andere kunstenaars op hetzelfde te doen.

Wibi Soerjadi

Die oproep bleef niet onopgemerkt. Pianist Wibi Soerjadi, die ook zijn kunsten in de tuin presenteert, zag er wel wat in. De bekende pianist geeft corona-proof tuinconcerten bij zijn woning in Diepenheim. „Ik werd gebeld door zijn management dat ik mijn beelden twee weekeinden mag exposeren bij de tuinconcerten”, aldus een trotse Wansing.

Het gaat om de concerten van dit weekeinde (15 - 16 augustus) en volgend weekeinde (22 - 23 augustus).

Je moet je laten zien

Herman Wansing (1966) werkt sinds 2012 als beeldend kunstenaar. Bijna even belangrijk als het maken van beelden vindt hij het onder de aandacht brengen van zijn werk. „Je moet je laten zien. Ik ben er veel mee bezig om mijn producten onder de mensen te brengen en positief commentaar te krijgen. Die veren heb je nodig als kunstenaar, het stimuleert je ook”, zei hij in een eerder interview met deze krant.