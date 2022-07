Herstart Zwarte Cross na twee verloren jaren: ‘Glimlach moet bij vertrek groter zijn dan bij aankomst, dan is het festival geslaagd’

Want het werk voor het megafestival - een terrein van 165 hectare, 34 podia, honderden artiesten en 220.000 bezoekers over vier dagen - moest binnen een paar maanden gedaan zijn. ,,Normaal hebben we daar meer dan een jaar voor. Dan beginnen we in april al met de voorbereidingen van het festival voor het jaar erop. Datzelfde werk hebben we nu in minder dan een halfjaar moeten doen. Vandaar die schok”, zegt Degen.



De Zwarte Cross is sinds de eerste editie, in 1997 in Hummelo, alleen maar gegroeid. De stilstand in 2020 en 2021 door de coronalockdown waren dan ook twee verloren jaren. Jaren ook waarin De Feestfabriek, de organisatie achter de Zwarte Cross, creatief moest zijn om het hoofd boven water te houden.