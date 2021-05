Herstellen imago Superboeren kost tijd: ‘Zieker van de rellen dan van mislopen promotie’

Boesberg en Van de Louw refereren ook aan het bekogelen van de taxi waarin clubvoorzitter Martin Mos zat. Hij moest rennen om zichzelf in veiligheid te brengen. Van de Louw: ,,Onze voorzitter wordt op handen gedragen door de fans. Geen enkele supporter met hart voor de club zou hem aanvallen.”



Boesberg beaamt dat. ,,Als iemand van de club populair is, dan is het Martin wel. Hij is de laatste die bekogeld zou worden door echte fans.”



Volgens de twee supportersvertegenwoordigers kost het nu wel weer even om het imago van De Graafschap als club vol vriendelijke goedzakken op te vijzelen. Ze hebben er beiden vertrouwen in dat dit goedkomt. Boesberg: ,,Dit is even heel vervelend en mag niet gebeuren, maar er komen ongetwijfeld weer supermooie sfeeracties waarmee de goede naam van De Graafschap snel wordt hersteld.”