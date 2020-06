Herstelplan voor natter Stelkampsveld en omringende zone

Het projectgebied Stelkampsveld is circa 425 hectare groot. Het terrein in de driehoek Borculo-Barchem-Ruurlo moet in de toekomst vooral natter worden. Een groot deel van de gronden in het gebied is bouwland en weiland, in eigendom van agrariërs. Het gaat dan vaak om zones rond het eigenlijke Natura 2000-gebied. Dat beschermde natuurgebied zelf, eigendom van Staatsbosbeheer, is ‘slechts’ 102 hectare groot, en nog uit te breiden met 41 hectare rondom.

‘Natschade’

Dat aanliggende landbouwgronden bijvoorbeeld drainageleidingen onklaar worden gemaakt om regenwater minder snel af te voeren, heeft effect op hoe ter plekke kan worden geboerd. Tegelijk worden er ook verzachtende maatregelen genomen om economische schade te beperken. In de plannen van het waterschap staan bouwkundige maatregelen beschreven maar ook ingrepen om de hemelwaterafvoer te verbeteren. Ringdrains leggen of leidingen verleggen of nieuw aanleggen, bijvoorbeeld, om ‘natschade’ te compenseren.

Zeldzame planten en dieren

Door de herstelmaatregelen moet vooral de ecologie van het Stelkampsveld worden versterkt: blauwgrasland te midden van een afwisseling van essen, kalkmoerassen, houtwallen, bosjes en heide met vennen. Plantenliefhebbers roemen er soorten als de grote muggenorchis, parnassia en wolfsklauwmos. In die plantenrijkdom komen zeker 25 verschillende libellensoorten voor, zoals de tengere pantserjuffer, de glassnijder en de beekoeverlibel. Maar ook de kleine ijsvogelvlinder en de boomkikker voelen zich er thuis, net als vogels als de ijsvogel en de wielewaal, de roodborsttapuit en de grauwe klauwier.

Protestacties

Afgelopen jaar leidden inleidende werkzaamheden rond het Stelkampsveld al tot protestacties van boeren uit de buurt. Vooral het kappen van bomen in het natuurgebied werd daarbij aangegrepen als ‘fout’ beheer: volgens actievoerders zou het hout bestemd zijn voor biomassacentrales. Staatsbosbeheer gaf toen al aan dat de kap onderdeel was van maatregelen waarbij het vooral ging om de open structuur en vernatting.

Peilbuizen

Behalve consequenties voor agrarische bedrijfsvoering in het projectgebied rondom het Natura 2000-gebied kunnen de veranderingen in de waterhuishouding ook gevolgen hebben voor woningen in het gebied. Het waterschap heeft om die gevolgen te kunnen meten, drie jaar geleden peilbuizen bij huizen aangebracht. Op die manier kan worden gemonitord hoe de grondwaterstand hier verandert.