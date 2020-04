Het Achterhoek Coronajournaal #13: populaire video Scholder aan scholder nu ook op openbare plekken te zien

Nog altijd zeer weinig Achterhoek­se ziekenhuis­op­na­mes voor corona

15:45 DOETINCHEM - Het aantal ziekenhuisopnames in verband met corona blijft in de Achterhoek zeer laag in vergelijking met andere delen van Nederland. Met drie opnames erbij in één dag komt het aantal Achterhoekse patiënten dat in het ziekenhuis ligt met corona nu op 34.