Het Achterhoeks Coronajournaal #9: brief van burgemeester en interview met apotheker Slingeland Ziekenhuis

NIEUWE AFLEVERING/VIDEOFrans Miggelbrink praat met Achterhoekers, verspreid over de hele wereld, over het coronavirus. In de uitzending van donderdag 2 april praat hij onder meer met theatermaker Theo Soontiëns over de brief van burgemeester Otwin van Dijk.