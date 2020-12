Het Achterhoekse koor Bel Canto is uitgezongen, na ruim 75 jaar

„Zie je mijn moed? Kan niet: die is in mijn schoenen gezakt...” Voorzitter Ilse Bouwmeester grijpt naar beeldspraak om de situatie te schetsen waarin Bel Canto verkeert. „Het gros van de koorleden is tussen de 70 en 75 jaar. We hebben in Marlous Smit-Van den Hoven een fantastische dirigent en in Jan de Leeuw een heel leuke pianist. We gaan zeker niet met ruzie uit elkaar. Maar we hebben door corona nu al een hele tijd niet kunnen zingen. Of maar een klein deel van het koor. We redden het zo niet. Niet muzikaal, niet financieel en ook niet organisatorisch.”