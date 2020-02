Het bier vloeit ook zonder de optocht: ‘En het bleef langer druk’

KILDER/ GROENLO - Het regende de laatste anderhalve week afgelastingen van carnavalsoptochten in de regio, maar er is geen biertje minder door gedronken. Sommige horecaondernemers hadden zelfs voordeel van optochten die niet doorgingen. In plaats van op straat te staan, doken de carnavalisten al snel de kroeg in.

Dat voor het eerst in de historie van de Dolbotters een streep moest worden gezet door de optocht door Kilder, deed veel pijn. ,,Maar na een paar biertjes hadden de meeste mensen het wel verwerkt", zegt Jozef Bach. Hij is uitbater van Zaal Teunissen, het decor van het dampende carnavalsfeest in Kilder. ,,Omdat er geen optocht was, kwamen de mensen eerder binnen. Het weer was ook nog eens slecht, dus ze hadden buiten niets te zoeken. Het was druk, ja. Langer druk dan normaal.”

Wel of niet verkleed?

Feest was er zondag ook bij Jan en Jan in Didam. Door het afblazen van de optocht werd al snel binnen de gezelligheid opgezocht. ,,Voor ons heeft dat wel positief uitgepakt. Het was helemaal vol", zegt eigenaar Frank Gesthuizen, die komende zondag weer aan de bak moet als de optocht op herkansing gaat. Of het dan weer zo'n gekkenhuis wordt als afgelopen weekend, betwijfelt hij. ,,Ik weet niet of iedereen weer verkleed gaat. Misschien zijn ze daar na vijf dagen carnaval wel klaar mee. Maar we zetten er wel een dj neer.”

Ook in Westervoort hebben ze nog een optocht te goed. Eerst gooide storm Ellen roet in het eten en een week later, toen de Westervoorters zouden aansluiten bij de optocht in Arnhem, bleek storm Dennis te sterk voor het carnavalsgeweld. Er was al wel twee keer feest, onder andere in de carnavalsloods en bij Wieleman. ,,Het was behoorlijk druk, maar er was ook teleurstelling vanwege het niet doorgaan van de optocht", weet Martijn Wieleman. ,,Doodzonde dat de optocht al twee keer is afgelast. Er is nu een alternatieve datum, 12 april.”

Even schakelen in Groenlo