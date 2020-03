Het blijft afgelastingen regenen door corona: Lalique Museum dicht, scouts zitten thuis

Ook de scout mogen tot 31 maart geen gezamenlijke activiteiten, maar de scouts van de Roothaangroep uit Doetinchem zouden geen scouts zijn als ze niet met een alternatief zouden komen.

Een beeldscherm bood vrijdagavond uitkomst: via het spel Minecraft hebben de scouts een opkomst gehad. ‘Er was een kampvuurkuil met vlaggenmast nagebouwd en de opening begon net als normaal in een kring waar de scoutswet werd opgezegd", laat Jochem Thuys (15) weten in een bericht. ‘Daarna gingen we in kleinere groepjes huizen bouwen in het spel. Er waren ook een paar cheaters (valsspelers) en voor hen hebben wij een gevangenis gebouwd’.

In totaal zaten 32 van de 60 scouts en leiding thuis achter hun computer om via een chatkanaal samen het spel te spelen. Jochem denkt dat met andere digitale activiteiten nog minstens tien weken aan opkomsten gevuld kunnen worden. Normaal hebben de scouts elke vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur opkomst op he scoutingterrein aan de rand van de Koekendaalse bossen in Doetinchem.

Herdenking Etten

De bevrijdingsherdenking in Etten op dinsdag 31 maart (19.00 uur) gaat door, maar in een zeer sobere vorm, aldus de organisatie. Zo is de de medewerking van het Ettens Mannenkoor, Branch 005, de scouting en de Pipers geschrapt. Wel worden er nog kransen gelegd door burgemeester Otwin van Dijk, de Molenstichting, Dorpsbelangen en het Ettens Mannenkoor. Ook de Commander in Arms van Branch 005 komt bloemen leggen. Daarna volgen er toespraken en worden de namen voorgelezen van allen die zijn omgekomen tijdens de Ettense oorlogsjaren gevolgd door The Last Post en 1 minuut stilte. De Canadese ambassadeur heeft haar komst afgezegd, maar hoopt wel aanwezig te kunnen zijn op het meerdaagse bevrijdingsspektakel met openluchtspel begin juni in Etten. Dat gaat vooralsnog door.

Lalique Museum dicht

Het Lalique Museum in Doesburg blijft gesloten tot in ieder geval 31 maart. Dat heeft eigenaar Santino Melsen laten weten. ‘Helaas maar zeker een verstandige beslissing. Uiteindelijk gaat het om de gezondheid van ons allen’, schrijft hij in een bericht daarover.

Expositie Zelhem

De opening van de tentoonstelling Zo te zien, zo.... gezien in Galerie Bibliotheek Zelhem gaat niet door op zaterdag 28 maart. Wel is de expositie gewoon te zien van 30 maart tot en met 29 mei, tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Mogelijk komt er aan het eind van de expositie op vrijdag 29 mei om 17.00 uur wel een finissage, waarbij de kunstenaars aanwezig zijn.

Caleidoz Zevenaar en Doesburg

Welzijnsorganisatie Caleidoz stopt uit voorzorg tijdelijk alle activiteiten. De vrijwilligers en werknemers van Caleidoz, werkzaam in de gemeenten Zevenaar en Doesburg, zijn veel in contact met kwetsbare groepen inwoners. Omdat de gezondheid van inwoners voorop staat worden per direct alle activiteiten stopgezet tot in ieder geval 31 maart.Caleidoz vraagt iedereen tot die tijd niet naar de locaties te komen.

Lezing Lathum

De lezing van luitenant-generaal buiten dienst Mart de Kruijf, in de Lathumse kerk op vrijdag 27 maart gaat niet door. Mensen die zich al hadden aangemeld om de lezing bij te wonen hebben daar persoonlijk bericht over gekregen, Diegenen die zich reeds opgegeven hadden voor deze lezing hebben inmiddels persoonlijk onderstaand bericht gehad, meldt de organiserende stichting Lathumse Kerk.

Filmhuis Didam

Het bestuur van het filmhuis in Didam heeft ‘met pijn in het hart besloten’ alle voorstellingen vanaf vandaag (zaterdag 14 maart) op te schorten. Hiermee volgt het filmhuis de beslissingen van andere theaters in de buurt. Op de site van het filmhuis wordt gemeld wanneer de voorstellingen weer doorgaan.

Tuincentrum Drempt

In het weekend van 21 en 22 maart zou de opening zijn van de vernieuwde kwekerij van Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. De opening is tot nader order uitgesteld, de kwekerij wordt wel gewoon in gebruik genomn door het tuincentrum.