Het boerenland tussen Geesteren en Borculo: laatste ortolaan en dikste fladderiep

De laatste broedende ortolaan van Nederland werd in 1998 gespot op landgoed Beekvliet, meldt een stem uit de informatiezuil bij een stuw in de Slinge. Die stem moet je mechanisch op gang helpen, in dit geval antrapp’n als een Zündapp. Uitgestorven of niet, Natuurmonumenten maakt op dit landgoed tussen Borculo en Barchem goede sier met de ortolaan, als ‘krullevaar van de Achterhoek’, want de natuur is hier bezig met een inhaalslag.