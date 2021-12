Het boerenleven door de ogen van twee kunstenaars uit de Randstad: ‘Misschien verdwijnt dit ooit’

Mede dankzij Amke (35) is de binnenstad van Zutphen meer in kerstsfe­ren dan ooit tevoren: ‘Dit valt wel op’

Meer kerstbomen in de binnenstad, een grote verlichte kerstbal op de Houtmarkt en talloze winterschilderingen op de ramen in etalages. De binnenstad van Zutphen is in kerstsferen gehuld. Nog meer dan voorheen. ,,De binnenstad van Zutphen is in de winter al sfeervol, maar nu helemaal.’’

16 december