Het Borghuis ziet knetterend jubileumjaar vervliegen door corona: ‘We gingen als een speer’

Het moest een knetterend jubileumjaar worden voor bijzonder restaurant Het Borghuis. En toen werd het 15 maart en ging de horeca door corona op slot. ,,Ik heb de volgende dag alleen maar aan de telefoon gezeten en met tranen in mijn ogen strepen door de agenda gezet”, zegt kok Erwin.



Twintig jaar geleden werd het eetcafé waar mensen met een verstandelijke beperking in de bediening en de keuken werken geopend in de Korte Kapoeniestraat in Doetinchem. Sinds 2011 zit Het Borghuis onder één dak met het Stadsmuseum in het voormalige postkantoor aan de Burgemeester van Nispenstraat. En laat dit rijksmonument, een ontwerp van architect Joseph Crouwel, precies honderd jaar geleden zijn gebouwd.



,,We wilden het groots aanpakken”, zeggen Erwin Kolenbrander (53) en Sabine Elfers (54), de bedrijfsleiders van het restaurant. ,,We gingen de eerste maanden van dit jaar als een speer”, zegt het stel, dat vier jaar na de oprichting de leiding kreeg over Het Borghuis. ,,Heel veel feestjes, recepties, vergaderingen.”