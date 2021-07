Het collectief werkt bij het EK beter dan het ego-individualisme

Judoka Daan Pot (15) uit Gorssel presteert - in tegenstel­ling tot Oranje - wél in Budapest en vecht zich in de kijker

29 juni De 15-jarige judoka Daan Pot uit Gorssel is met een zilveren medaille koud terug van een judotoernooi in Hongarije, of hij is zijn koffers alweer aan het pakken voor een trip naar Tsjechië. Daar is hij op uitnodiging van de Judobond, die hem wil beoordelen.