Het corso is kunst, bewijzen dahliacreaties in Lichtenvoorde

Henny en Paulien Sessink wonen in Harreveld. Het echtpaar, respectievelijk 82 en 76 jaar oud, heeft de afgelopen jaren samen zeker twintig bloemencorso’s bekeken in Lichtenvoorde. De twee vitale senioren zijn op de fiets om het corona-alternatief, De Dahlia Kunstobjecten Route, te bekijken.



In totaal 39 dahliacreaties zijn her en der in het dorp opgesteld. ,,Hartstikke mooi, dat ze dit doen. We genieten ervan. Ontzettend jammer, dat het bloemencorso niet door kan gaan. We hebben al heel wat creaties gezien, maar we moeten nog even”, aldus de Sessinks.



Burgemeester Annette Bronsvoort Van Oost Gelre laat zich in dezelfde zin uit, als ze de Dahlia Kunstobjecten Route deze zondagmiddag even na tweeën officieel opent in het Wentholtpark. Ze roemt de saamhorigheid, creativiteit en flexibiliteit van de corsogemeenschap in Lichtenvoorde. ,,Laten we het niet hebben over wat er niet is, vandaag. Laat ons genieten van wat we wel hebben.”