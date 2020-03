Het dilemma van vijf vrijwilligers: helpen in Tanzania of toch in de Achterhoek?

DOETINCHEM - Een medisch team van vijf vrijwilligers van het Slingeland Ziekenhuis stond klaar om te vertrekken naar Sengerema in Tanzania. Jaarlijks gaan ze in het voor- en najaar voor twee weken naar het plaatselijke ziekenhuis om ‘onmogelijke’ gevallen te opereren. En toen klopte corona op de deur. Het dilemma: gaan of hier blijven.

De Doetinchemse chirurg Susan Lemson is in de Achterhoek gebleven. Bij haar gezin, en startklaar om te helpen in het Slingeland Ziekenhuis.

U bent in de Achterhoek gebleven. Wat zijn uw overwegingen geweest?

,,Ik vond het een ongelooflijk lastig dilemma. Als we naar Tanzania gaan, komen we het land dan in? En daarna weer uit? Straks is hier in Nederland sprake van een lockdown, met onze naasten erin. Als we gaan nemen we dan de ziekte mee naar een tot nu nog schoon land? Dan veroorzaken we daarmee meer ellende dan dat we oplossen.

,,Als we gaan en het escaleert in Nederland, verzaken we dan niet onze taak als zorgverlener? Laten we onze naasten, collega’s, ziekenhuis en land dan niet in de steek? Maar als we niet gaan dan heb ik het gevoel dat ik de Tanzanianen in de steek laat. Sommige patiënten waren dagen voor ons geplande vertrek al onderweg om geholpen te worden. Ze hebben gespaard en maatregelen getroffen zodat er voor hun gewassen op het land gezorgd wordt tijdens hun afwezigheid.

Quote Als we gaan en het escaleert in Nederland, verzaken we dan niet onze taak als zorgverle­ner? Susan Lemson, chirurg