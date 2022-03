Het einde is nabij voor de Goede Herder Kapel: ‘Gevoel van dienst in de kapel is onvervangbaar’

Met pijn in het hart nemen de ongeveer dertig trouwe kerkgangers binnenkort afscheid van hun kerk aan de Schapendijk in Veldhoek, een kapelletje dat dankzij de houten gevels niet zou misstaan in Scandinavië. ,,Het is prachtig mooi, maar dat hout is ook al jaren ons grootste probleem”, zegt Henk Wentink, voorzitter van het stichtingsbestuur van de kapel. ,,Het is zeer onderhoudsonvriendelijk.”



Het hout kwam hier eind jaren 40 vanuit de Rotterdamse haven naartoe. Een aannemer uit de regio Rotterdam bracht het drijfhout mee. In 1951 opende de kapel, die er kwam op gezamenlijk initiatief van de protestantse gemeenten van Hengelo en Zelhem. Dankzij deze ‘buitenkerk’ hoefden de kerkgangers vanuit de buitengebieden – de huidige bebouwing in de buurtschapskern van Veldhoek was er toen nog niet – minder ver te lopen of te fietsen.



Dat is anno 2022 geen issue meer. Van de mensen die nu in de kern van Veldhoek wonen, zijn er maar drie regelmatig bezoeker van deze kerk. Een van hen is Henk Heerink (78), die hier jarenlang koster was en in het kapelbestuur zat. De gemeenschap van trouwe kerkgangers is sterk vergrijsd. Stichtingsvoorzitter Henk Wentink (73) en zijn vrouw vormen tijdens de kapeldiensten het een na jongste stel. De oudste bezoeker is 94.