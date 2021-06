Het einde van de coronacrisis lijkt in zicht: jongeren zijn weer volop aan het werk

Column Onze dochter danst zingend door de kamer: ‘Holland vor, noch ein Tor!’

14:26 Die man is mijn held. Zijn naam ken ik niet, ik heb geen idee waar hij vandaan komt. Wat ik wel weet, is dat hij maandagavond erbij was in de Johan Cruijff Arena, toen Nederland zijn eerste EK-wedstrijd tegen Oekraïne speelde.