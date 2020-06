Het faillissement van Lovink Terborg illustreert de teloorgang van de ijzerindustrie in de Achterhoek

Van de acht ijzergieterijen die aan het begin van de vorige eeuw nog het trotse hart vormden van de ijzerindustrie in Nederland - behalve DRU was er nog een gieterij in Ulft (Becking & Bongers), in Terborg (Lovink), Gaanderen (Vulcaansoord), Laag-Keppel, in Langerak (Vulcanus) en in Doesburg - is niet veel overgebleven.



Staal, aluminium en kunststof verdrongen na 1960 deels het gietijzer en de gieterijen die niet tijdig een omslag maakten, delfden het onderspit. Anno 2020 zijn met het failliet gaan van Lovink Terborg alleen de gieterijen in Langerak en Doesburg nog over.