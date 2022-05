Het festivalseizoen is geopend: als koeien die na de winter de wei weer in mogen

Bevrij­dings­fes­ti­val Doetinchem: eindelijk weer met biertje in de hand naar band kijken

DOETINCHEM - Eindelijk weer met een biertje in de hand kijken naar een band. Daar waren de Doetinchemmers wel weer aan toe, zo bleek donderdagavond in het Mark Tennantplantoen. Het park bij de binnenstad was toneel voor de eerste dag van het bevrijdingsfestival in de stad.

5 mei