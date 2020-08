Het geluid van de legendarische band The Spitfires uit de Achterhoek klinkt bij The Voice Senior

De wervende website van The Spitfires laat er geen twijfel over bestaan dat de band ertoe doet. ‘The Spitfires staan voor meer dan 10.000 publiekshows, 500 liedjes, 50 hits en 25 klassiekers... Hein Migchelbrink ontving een 4x Platina Ouvre Award voor meer dan 160.000 exemplaren in Nederland en voor zijn onschatbare bijdrage aan de Nedersaksische volkscultuur in het algemeen en de dialectmuziek in het bijzonder.’

Afscheid?

Enthousiast

De fans zijn enthousiast over Migchelbrinks deelname aan The Voice Senior en wensen hem via Facebook veel succes. Zij zijn natuurlijk allang overtuigd van zijn zangkwaliteiten.



Gerard Burgers schrijft: ‘Nou die hoeft daar niet aan mee te doen die heeft allang bewezen dat hij een gouden stem heeft heel veel sucses maot en bloas ze moar van de stoel af.’



Elly Bats geeft ook advies: ‘Als hij you never walk alone zingt is hij de absolute winnaar.’