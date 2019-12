Het Glazen Huis begon te veel op traditie te lijken

Ik wilde in plaats van 'huis' vanwege de knusheid van klank het heerlijk ouderwetse woord 'haardstee' of 'haardstede' gebruiken, maar voor de zekerheid zocht ik dat toch even op en zag dat het totaal onbekend was geworden. Zullen we dat in het nieuwe jaar met z'n allen eens veranderen? Ter lering en vermaak snufjes archaïsch Nederlands gaan gebruiken? Het verrijkt het leven en dat kan best wat opwaardering gebruiken.



Ook zo'n traditie op het eind van het jaar: plannen maken voor het nieuwe jaar. En vanuit die haardstee de dingen beschouwen die we 'met z'n allen' nou eens gewoon goed doen. Daarin school bijvoorbeeld de kracht van Het Glazen Huis. Maar dat kon niet meer, vonden de snelle marketeers van 3FM. Het huis sprak op verkeerde wijze de medemenselijke goedgeefsheid aan - en natuurlijk was het format over de top van het succes. En vooral: het begon te veel op traditie te lijken.



Wat is dat toch, dat gezeur over traditie in deze tijd van het jaar? Zoals ik deze column begon, dat klinkt traditioneel, conservatief zelfs, uit de pen van de linkse rakker waarvoor ik weleens word gehouden. Maar ik ervaar deze periode nou eenmaal als de knusse rusttijd, benodigd om in het voorjaar springerig te kunnen bloeien. Daar hoort veel traditie bij. En 'een aangenaam etensmaal met ... spruitjes en ... spekjes' zou Dominee Gremdaat zeggen.