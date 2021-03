Dit keer was het de smoelenactie van Swim to fight Cancer die me naar het heiligdom lokte. Bewonderenswaardig opgezet, strak georganiseerd. Indrukwekkend verhaal opgetekend van Doetinchemse Suze. Ze is 25 jaar, heeft zestien chemo’s gehad en staat aan de vooravond van een tweede operatie.



Bij de vrijwilligers van Swim to fight Cancer heb ik hetzelfde gevoel als bij hen die het Inloophuis Oude IJssel in Doetinchem runnen. Hartverwarmend om te zien dat ze zich belangeloos inzetten voor kankerpatiënten en hun naasten. Onvermoeibaar, altijd met een glimlach.