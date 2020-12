‘Het helpt als je wint’; topsporters geven gastlessen op 26 Achterhoekse scholen

DINXPERLO - Abdul is elf jaar en naar eigen zeggen best goed in sport. Eén ding is zeker: de driepunter die hij in de sportzaal van basisschool De Wegwijzer in Dinxperlo maakt zal hij nooit herhalen. Onder toeziend oog van topkorfballer Koen van Roekel gooit hij de bal vanaf meters afstand snoeihard in de basket.