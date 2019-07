Het Hogenkampmysterie: hoe kan het dat een basisschool groeit in tijden van krimp?

Basisschool Hogenkamp telde 1 oktober 2018 423 leerlingen. Dat waren er 1 oktober 2009 nog 273. De school aan de Lohmanlaan is dus gegroeid met 55 procent. Hoe is dat te rijmen met de krimp van 33 procent in de gemeente Doetinchem, zoals staat in het recente rapport van Achterhoek VO? Welnu: beide kloppen.



Wie het basisschoollandschap van de gemeente Doetinchem op een rij zet, ziet dat er op 1 oktober 2018 ongeveer twintig scholen zijn met 4.637 leerlingen. Op 1 oktober 2009 waren dat iets meer scholen (er zijn wat fusies geweest) en totaal 5.423 leerlingen. Over deze negen jaar was er dus een krimp van 14,5 procent. Dat is wat lager dan Achterhoek VO - dat een periode van vijftien jaar beslaat - stelt maar is niettemin enorm.