Het inloophuis in Winterswijk is een zegen: ‘Ik ben echt minder eenzaam geworden’

Het inloophuis in Winterswijk is voor kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden in Oost- Achterhoek. In Doetinchem is al een inloophuis: Oude IJssel. Ervaringsdeskundige Paola Papen vertelt wat de voorziening voor haar betekent.



Ze durfde eigenlijk niet naar binnen, Doetinchemse Papen (53). Het Inloophuis Oude IJssel, in maart 2015 geopend door toenmalig minister Edith Schippers, was een stap te ver voor de vrouw bij wie in 2012 borstkanker werd geconstateerd. ,,Jarenlang heb ik gemopperd dat we geen inloophuis hadden, toen het er eenmaal was durfde ik echt niet.‘’



Uiteindelijk trok ze de stoute schoenen aan. ,,Als je hier voor het pand staat, zwaait de deur vanzelf open. Toen kon ik niet meer terug.”