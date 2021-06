Het is alsof we een lange neus maken naar Covid-19 , op 1,5 meter van elkaar

In de bieb kunnen ze gebaren­taal, nu zijn de klanten aan de beurt

21 juni EIBERGEN - Een grote groep medewerkers van de bibliotheken in de Achterhoek heeft afgelopen week een workshop gebarentaal gevolgd. Deze medewerkers kunnen nu dove of slechthorende bezoekers van de bieb te woord staan, in gebarentaal. Binnenkort is er in Eibergen ook een cursus voor de leden.