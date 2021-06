Het is druk in de ‘kraamkamer’ van de natuur: politie treedt op tegen honden en crossers

Fietssnel­weg tussen Deventer en Zutphen op de lange baan: ‘Een complexe puzzel’

10:55 Je auto laten staan en met de fiets naar je werk of school in Deventer, Zutphen of tussenliggende dorpen. Dat was zo’n beetje het idee achter de fietssnelweg tussen Deventer en Zutphen. Voorlopig ligt die zogenoemde F348 er nog niet. Duidelijkheid of de route er komt - en zo ja waar - is er niet voor het voorjaar van 2022.