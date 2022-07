Het is een raadsel hoe Annie (1940-2022) het klaarspeelde

Duizenden baby’s zag Annie Ruijling-Zegers uit Wehl ter wereld komen. Liefst veertig jaar lang was de in Nieuw-Dijk opgegroeide Ruijling kraamverzorgster. In een uitgestrekt werkgebied dat de Achterhoek, de Liemers en het Gelders Eiland omvatte. Diep in de nacht op pad, zonder navigatie, naar weer een kinderrijk boerengezin. Ergens in een uithoek.