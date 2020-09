Het is het woord van dit rare jaar: ‘bewust’

Leef bewust, is een populair credo. Doe geen dingen die zonde zijn van de tijd, of waarmee je anderen op deze planeet benadeelt. Omgekeerd kom je het woord bewust ook wel in negatieve zin tegen: als iemand bewust iets heeft gedaan, of nagelaten. Willens en wetens, wordt zoiets dan ook wel genoemd. Het wordt je dan zwaarder aangerekend dan wanneer je het per ongeluk deed of er niet over had nagedacht.