Het is hier wel 40 graden: zo’n hitte kunnen jullie je in Nederland niet voorstellen!

COLUMNHet is hier wel 40 graden! Zo’n hitte kunnen jullie je in Nederland niet voorstellen! Ruim dertig jaar geleden was zo’n hoge temperatuur in de woestijn in het Midden-Oosten nog aanleiding om het thuisfront in het koude Nederland per veldpostbrief op de hoogte te brengen. Ongeloof in ons kille kikkerlandje! Zo warm?