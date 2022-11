Het is niet de gek, maar de normaliteit die ons op afstand houdt

Nu nog Han (62), maar straks in de hoofdrol tijdens sintin­tocht Zutphen: ‘Kinderen wachten gewoon weer’

Mantel om, tabberd aan en zwaaien maar. Han Roebers vervult vanochtend de hoofdrol tijdens de sinterklaasintocht in Zutphen. Daarmee treedt de 62-jarige Zutphenaar in de voetsporen van Willem Geerken, die het afgelopen jaar overleed. Jarenlang was de oud-wethouder voor kinderen hét gezicht tijdens de intocht. Nu is het aan Roebers. ,,Ik heb paardrijles gehad.’’

19 november