Het is niet uit te sluiten dat de tip uit het hiernamaals komt

Van kraamsuite naar bijkomen achter gordijnen voor zwangere vrouwen in Zutphen: ‘Waar moet ik heen?’

14 oktober Geen luxe kraamsuite, maar een lange reis naar een omliggend ziekenhuis voor een meerpersoonskamer waar je doorgaans wordt afgeschermd door een gordijn. Het contrast is groot voor vrouwen uit Zutphen en omgeving die in het ziekenhuis moeten bevallen. Door de plotselinge sluiting van de afdeling Verloskunde in Gelre Zutphen moeten zwangere vrouwen noodgedwongen uitwijken naar ziekenhuizen in Deventer, Arnhem, Doetinchem of Winterswijk. Ziekenhuizen die al te maken hebben met volle verloskamers.