Het is stil in de DRU, al té lang: ‘We moeten proberen te bedenken wat nog wel kan’

Op de avond van vrijdag 12 november keek Ramaker met extra belangstelling naar alweer een coronapersconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Een dag later stond immers de Dag van de Achterhoekse Popmuziek gepland. Het zou toch niet...



Het zou dus wel. Evenementen mochten ineens nog maar tot 18.00 uur worden gehouden. Een probleem voor de Dag van de Achterhoekse Popmuziek. ,,Gelukkig was een groot deel van het programma al overdag”, zegt Ramaker, terugkijkend.



,,We zijn er meteen voor gaan zitten om het avondprogramma aan te passen en te verplaatsen. Al met al is dat aardig gelukt en zijn we blij dat het in ieder geval in aangepaste vorm door kon gaan. Gek eigenlijk, dat je daar dan blij mee bent. Want zo hoort het niet te gaan, natuurlijk. Je hoort pas op het allerlaatste moment dat er van alles verandert.”