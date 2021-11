Het is weer koud en het gas is duur: zet je de verwarming aan of draag je extra trui en sokken?

COLUMN Van fouten moet je kunnen leren

Een paar huizenblokken bij ons vandaan staat een zorgcomplex. Ik spreek weleens een bewoner. Die woont er fijn. Tegelijk is er nog iets met dat gebouw: op het dak nestelt al een paar jaar een paartje scholeksters. Die vogels zien in het platte dak een flink veld, waar ze geen last hebben van vossen. Tot zover een briljante oplossing dus. Ware het niet dat een jonge scholekster aan het rondscharrelen gaat vóórdat-ie goed en wel kan vliegen. Volgens mij zijn dit jaar alle jonkies van de dakrand te pletter gevallen.

21 november