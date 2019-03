Het ‘k-woord’ wordt niet door de Achterhoek genoemd

Hockeyclub grote winnaar sportver­kie­zing Oude IJssel­streek

15 maart ULFT - De Hockeyclub Oude IJsselstreek (HCOIJ) is de grote winnaar van de eerste sportverkiezing in Oude IJsselstreek. HCOIJ ging er met twee van de zes prijzen vandoor, zo werd vrijdag bekendgemaakt in een goedgevulde DRU Cultuurfabriek in Ulft.