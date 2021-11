Het kan raar lopen, op de boerderij: destijds op Marveld, nu bij jonge agrariërs van dit moment

Ambitie. Drive, in goed Achterhoeks. Dat had de jonge boer Geert in het verhaal zeker. Hij geloofde in een bedrijf waarin hij na twintig jaar niet meer ‘eeuwig’ zou moeten melken. Geert is eigenlijk André Bomers’ oudere broer Bennie. Net als Buurlo eigenlijk Groenlo is. Bij de boerderij staan al twee vakantiehuisjes, als Geert als opvolger aantreedt. Zijn ideeën om de koeien in te ruilen voor kampeerders leiden tot een generatieconflict, De aanleg van de Twenteroute, de huidige N18, lijkt bedreigend. Geert leeft voor zijn droom. „Maar het succes heeft een prijs”, schetst André Bomers.