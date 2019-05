Het kind van de Varsselring kijkt uit naar Hamove-soep

Wat zijn jouw eerste herinneringen aan de races op de Varsselring?

,,Bij de allereerste races eind jaren 60 was ik een jochie van een jaar of 7. Voor mij en de buurjongens was het elk jaar weer een grote belevenis. We liepen al de hele week rond in het rennerskwartier, kregen stickers van de rijders en speelden op de tribunes. Op zondag waren er in die jaren meer dan vijftienduizend bezoekers. Sommigen kwamen de avond van tevoren al aan en sliepen bij ons in de hooiberg.”