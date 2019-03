Het kippenvoer van De Hoop wordt straks schoon met stoom

De Hoop, waar zestig mensen werken, is helemaal gespecialiseerd in kippenvoer. En het bedrijf groeit hard. De afzet steeg in de laatste vijf jaar van 200.000 ton naar 320.000 ton. ,,Juist doordat we gespecialiseerd zijn, kunnen we groeien’’, legt directeur/eigenaar Gert-Jan Buunk uit. ,,In een straal van tweehonderd kilometer rond ons bedrijf zijn we een van de grootste leveranciers van pluimveevoeders. We hebben klanten in Nederland, België en Duitsland.’’



Een andere reden voor de groei is de diversificatie in de pluimveemarkt. De Hoop maakt voer voor vleeskuikens, ouderdieren en leghennen in de sectoren regulier, langzaam groeiend en Beter Leven (één en twee sterren). ,,En we hebben gedreven medewerkers en een goed product’’, kan Buunk niet nalaten te zeggen. De nieuwe milieuvergunning staat een groei van de productie toe tot maximaal 400.000 ton per jaar.