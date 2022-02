Het klimaat verandert, ook in de Achterhoek. Maar hoe gaan we daar mee om?

Nee, een overstroming als in Limburg afgelopen zomer zal in de Achterhoek niet snel voorkomen, zegt wethouder Ria Ankersmit. Maar ook hier worden wel degelijk de effecten van de klimaatverandering gevoeld. ,,De drie hete, droge zomers van 2018, 2019 en 2020 hebben dat wel aangetoond. Nu haalt iedereen zijn schouders op als het over droogte gaat, maar feit is dat we nog steeds 10 centimeter grondwater missen.”



Het Rijk gaf gemeenten en andere overheden de opdracht om in 2050 klimaatadaptief te zijn, oftewel maatregelen te nemen tegen de nadelige gevolgen van het veranderende klimaat. Voor dat jaar is gekozen omdat in Europa is afgesproken dan klimaatneutraal te zijn.



In de maatregelen wordt ervan uitgegaan dat die klimaatdoelen ook daadwerkelijk worden gehaald. Dat houdt onder meer in dat de stijging van de temperatuur in 2050 is beperkt tot 1,5 graad.