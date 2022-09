Het kon weer: genieten van de triathlon in Eibergen

Vanuit Aalten ben je nu binnen 6 uur in Berlijn, mét het openbaar vervoer

BOCHOLT/ AALTEN - Met een nieuwe snelbus die rijdt tussen het station in Bocholt en het station in Bad Bentheim is het vanuit de Achterhoek naar Berlijn nog maar zes uur reizen met het openbaar vervoer. Bocholt heeft nu namelijk een rechtstreekse aansluiting op de sneltrein naar Berlijn.

2 september