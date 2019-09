Het leek me onverstandig een collectief te beginnen, liever werk ik alleen

Live Rechtszaak Winters­wijk­se hamermoord: ‘Hij heeft wraak genomen voor zijn vader’

11:03 ZUTPHEN/ WINTERSWIJK - Xhevdet D. staat vandaag voor de rechtbank in Zutphen. Hij wordt verdacht van de ‘hamermoord’ op de 58-jarige Deme Lulaj uit Winterswijk, die op 29 oktober 2017 op klaarlichte dag met een hamer is doodgeslagen. Onze verslaggeefster Tanja Kits volgt de zaak vanuit de rechtbank in Zutphen en doet via Twitter live verslag.