Het levenswerk van Theo Willemsen (77) is eindelijk klaar: Voorbroek III, de motor van Terborg

Terborg – Zeven jaar lang heeft hij er dagelijks aan gewerkt, van ’s ochtends zeven tot ’s avonds acht. Zaterdag komt zijn levenswerk uit: Voorbroek III (3), de motor van Terborg. Twee delen, in totaal 960 pagina’s, over de geschiedenis van zijn stadje. Plus nog een vuistdikke bijlage, die ook wordt gedigitaliseerd.



Theo Willemsen (77) heeft geen moment spijt gehad van dit monnikenwerk. ,,Ik heb me dankzij dit project ook in de coronatijd geen moment verveeld. Bovendien lijd ik aan de longaandoening COPD, waardoor ik beperkt ben in mijn doen en laten. Ik heb er met plezier aan gewerkt.’’



Voorbroek III suggereert dat er ook een deel I en II is. Dat is ook zo, ze werden respectievelijk tien en zeven jaar geleden uitgebracht door de Terborgenaar. Twee eeuwen geschiedenis over het noordelijk deel van Terborg, geografisch grofweg tussen café Halfweg aan de Varsseveldseweg en hotel De Roode Leeuw aan het St. Jorisplein. Tot aan de grens van de vroegere stadspoort (Hoofdstraat).