Het loopt geleidelijk door bij Borculose Grand Café De Gracht

Oproep om zuiniger om te gaan met water lijkt niet veel te helpen: Vitens verlaagt waterdruk

16:42 VARSSEVELD/ ULFT - Het waterverbruik in Gelderland is niet noemenswaardig afgenomen na de oproep op zaterdag van waterbedrijf Vitens om niet te sproeien en kort te douchen. Zondag leek de oproep zijn vruchten af te werpen, maar maandag is er weer een stijging te zien ten opzichte van de dag ervoor.