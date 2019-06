Duizenden reacties op meldpunt eikenpro­ces­sie­rups

14:42 Het meldpunt van de eikenprocessierups in Twente en de Achterhoek heeft in het eerste weekend al bijna 2000 locaties ontvangen waar overlast is vanwege de ‘jeukrups’. De Gelderlander en Tubantia brengen in kaart waar nesten van de eikenprocessierups in deze regio worden gezien.