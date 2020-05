Het Muldershuis in Eibergen gaat in juni weer open met nieuwe exploitant

Vandaag werd bekend dat het bedrijf van de vorige exploitant, Het Muldershuis Berkelland B.V, van horecaman Wolters uit Warnsveld door de rechtbank failliet is verklaard. De eigenaar van het monumentale pand, de Stichting Eibergse Molens, vroeg volgens curator mr. Eef Steentjes uit Lichtenvoorde het faillissement aan vanwege huurachterstand. Volgens Steentjes is er geen verband met corona. „De exploitatie was al een tijd verliesgevend is mij verteld en het bedrijf zat dan ook al sinds begin dit jaar dicht.” Er waren volgens Steentjes vier mensen in vaste dienst en enkele flex-werkers actief bij het horecabedrijf.