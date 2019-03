Het Nieuwe Dijkhuis gaat in de verkoop

Dat geld moet komen uit de exploitatie van Het Nieuwe Dijkhuis, dat sinds najaar 2016 bestaat en onder meer een theaterprogramma brengt. ,,De afgelopen jaren is ingezet om het pand via stichting Het Nieuwe Dijkhuis een nieuwe bestemming te geven", zegt Gert-Jan Buunk, vanuit de Baptistengemeente medeverantwoordelijk voor de toekomst van het monument. ,,Dat heeft tot nu toe niet tot haalbare plannen geleid. Daarom hebben we een partij in de arm genomen die ons gaat helpen met de verkoop. Daarbij is het wel onze wens dat Het Nieuwe Dijkhuis ook na de verkoop in het gebouw kan blijven.”