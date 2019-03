Het nieuwe licht geeft kleur aan De Oude Matthëus in Eibergen

De muurschilderingen van de twaalf apostelen uit 1510 en de naamgever van de eeuwenoude kerk in Eibergen komen straks nog beter uit de verf. Ultramoderne ledlampen brengen nieuw licht in De Oude Matthëus. De gewelven kunnen in elke gewenste kleur worden gezet, de bezoekers hebben beter licht om de liturgie of het liedboek te lezen, het orgel komt beter tot zijn recht en sprekers of muzikanten op het koor kunnen in de spotlights worden gezet.