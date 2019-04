Het oude gemeentehuis van Hengelo wordt waarschijnlijk een Italiaans restaurant

HENGELO - De gemeente Bronckhorst heeft het oude gemeentehuis aan de Raadhuisstraat in Hengelo verkocht aan de eigenaar van restaurant Vaticano in Zutphen. Het plan is om een Italiaans restaurant te vestigen in het pand in hartje Hengelo.

Wethouder Willem Buunk is blij met de verkoop van het oude gemeentehuis, dat al lang leegstaat. ,,Deze ondernemers gaan echt iets moois maken van het oude raadhuis. Ze hebben een goed doordachte aanpak voor het opknappen van het pand. Het zijn enthousiaste mensen met jarenlange horeca-ervaring. Ze willen in het oude gemeentehuis een veelzijdig horecaconcept realiseren en gebruiken daarvoor het hele pand. Het pand wordt met zorg in oude luister hersteld en is straks een parel voor Hengelo.”

Streekproducten

In het Italiaanse restaurant komt veel aandacht voor streekproducten. Ook voor koffie of thee met zoetigheden kun je er straks terecht. Naast het restaurant wil de ondernemer kooklessen en workshops gaan aanbieden. Het pand biedt de ruimte om ook te voorzien in reserveringen voor grote en kleine groepen die privé willen dineren of vergaderen. Op de bovenverdieping wil de initiatiefnemer een bed & breakfast beginnen.

Verkoop

In december vorig jaar werd het oude gemeentehuis in Hengelo opnieuw actief in de verkoop gezet. In totaal negen verschillende plannen werden er ingediend. Een speciaal ingestelde adviescommissie, waar de werkgroep Vitale Kern Hengelo ook deel van uitmaakte, heeft de verschillende plannen beoordeeld. Het Italiaanse restaurant spreekt de werkgroep het meest aan.



‘De beoogde invulling is vernieuwend, onderscheidend en heeft een aantrekkende werking voor het centrum. De initiatiefnemer wordt zelf uitbater en voor het ingediende plan is geen bestemmingsplanwijziging nodig. Daarnaast hebben deze ondernemers hun sporen verdiend met verschillende horecagelegenheden’, is het oordeel van de werkgroep.

Andere locatie