Het oude leven terug, precies zoals het was? Dat wil ik helemaal niet!

update Excuses KPN voor internetlo­ze straten Hengelo, maar: ‘Het was wel een zeer complexe glasvezel­breuk’

30 december HENGELO - Eén graafactie op het bouwterrein van een nieuwe woning in Hengelo en het was gebeurd. In de ondergrond trok een graafmachine glasvezelkabels kapot. Niet zomaar eentje, maar werkelijk alle glasvezelverbindingen naar de Vordenseweg en de Snethlageweg waren aan gort. Zo’n negentig aansluitingen. Vanaf dat moment zaten de huishoudens in die twee straten zonder internet en dus zonder telefoon, radio en tv. Erg onhandig in een tijd van telewerken thuis en met kerst voor de deur.